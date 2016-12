Blatter, scuse a Ronaldo: lettera a Florentino 

19:06 - Blatter costretto alle scuse. L'ultimo capitolo del caso-Ronaldo è una lettera inviata dal Presidente della FIFA al numero 1 del Real Madrid, Florentino Perez. Una lettera di pentimento, nella quale Blatter esprime massimo rispetto e considerazione nei confronti del portoghese e che arriva dopo le reazioni stizzose dalla Spagna per la buffa imitazione dell boss svizzero a Oxford. Sia Ronaldo, sia il Real avevano censurato pesantemente l'uscita spericolata.

Quella con Cristiano Ronaldo, è l'ultima di una lunga serie di gaffe di Joseph Blatter. A partire dall'assenza alla premiazione dell'Italia sul tetto del mondo a Germania 2006, gli incidenti diplomatici del Presidente si sono susseguiti.

Tristemente memorabili: i commenti alle proteste del popolo brasiliano ("Il calcio è più importante delle lamentele della gente), quelli sulle leggi di discriminazione in Qatar ("Se i gay si astengono al sesso posso tranquillamente entrare negli stadi") e infine sul razzismo, etichettato come una sciocchezza.

Nell'apparizione pubblica in cui deride Ronaldo, Blatter è protagonista di altri strafalcioni: storpia il nome di Ibrahimovic e "sposta" l'assegnazione del Pallone d'Oro a febbraio. Il capo del calcio mondiale, insomma, non si ricorda nemmeno il mese dell'assegnazione del trofeo.

Fermatelo.