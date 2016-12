Blatter attacca Ronaldo. E CR7 risponde: "Voglio rispetto""

19:11 - La corsa per la vittoria del Pallone d'Oro è appena cominciata, ma Joseph Blatter non ha dubbi, dovrebbe vincerlo Messi. Il numero uno della Fifa ha preso una netta posizione nella diatriba tra chi sia più forte tra l'argentino e Cristiano Ronaldo, deridendo il portoghese: "Leo è un ragazzo che ogni genitore vorrebbe in casa ed è anche un grande calciatore. L'altro (Ronaldo, ndr) è come un comandante sul campo e pensa più ai capelli che a giocare". Il Real Madrid e CR7 insorgono.

Le frasi pronunciate da Joseph Blatter, durante un convegno universitario alla Oxford Union Society e prontamente riprese da un video pubblicato sul sito del The Independent, faranno motlo discutere, visto che la lista dei 23 candidati al Pallone d'Oro è stata appena pubblicata e tanti sono i possibili vincitori accreditati. Il numero uno della FIfa, inoltre, ha dato vita anche a un piccolo spettacolo: riferendosi a Ronaldo lo ha definito come "un comandante sul terreno di gioco", alzandosi in piedi e iniziando a gesticolare, imitando le movenze di un militare. Una vera e propria presa in giro, che difficilmente andrà giù al campione portoghese, che anche quest'anno rischia di vedersi relegato dietro Messi nella classifica del Pallone d'Oro.

A Madrid è subito scattata la polemica. Per bocca del tecnico Carlo Ancelotti, il club fa sapere di aver inviato alla Fifa una richiesta ufficiale di scuse. "E' una mancanza di rispetto nei confronti di un giocatore serio e professionale come Cristiano - ha spiegato Ancelotti -. Sono d'accordo con il presidente. Se no ho parlato con CR7? No, ma oggi l'ho visto allenarsi col solito impegno che lo contraddistingue". Il presidente Perez, invece, ha scritto una lettera di protesta alla Fifa per difendere il suo campione.

Poi la replica di Ronaldo: "Questo è il rispetto che Blatter ha per me, per la mia squadra e per il mio Paese. Adesso si capiscono tante cose. Auguro a Blatter lunga vita con la certezza che sarà testimone, come merita, dei successi della squadra e del giocatore per cui fa il tifo"