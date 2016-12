Birindelli ritira la squadra e viene punito: il caso in Parlamento

17:08 - Un calcio all’ipocrisia. Un gesto da lodare. Un esempio contro la maleducazione. Tutto vero. Titoli di giornali, grande risalto. Applausi bipartisan. Tutti a lodare Alessandro Birindelli, il suo coraggio, la sua onestà, il suo anticonformismo. La forza esemplare di un'azione fuori dagli schemi.



Il gesto lo conosciamo. Risale a settimana scorsa. Pisa, partita di calcio tra ragazzini di undici anni. Bambini, insomma. Due padri litigano in tribuna per l’errore di uno di loro, Birindelli però non ci sta: e allora via la squadra dal campo. Bravo, bene, complimenti.



E poi? E poi arriva la sconfitta a tavolino inflitta dalla Figc provinciale e arriva pure un punto di penalizzazione. Chissenefrega avrà pensato Birindelli. Giusto, ma è possibile? E' possibile che un gesto così debba essere punito? E' possibile non ci siano altre vie? E' giusto che un’azione dal valore tanto educativo porti addirittura a delle sanzioni?



Interrogativi, punti di domanda che non a caso arrivano adesso anche in Parlamento per iniziativa di un deputato locale e che vengono girati al ministro dello Sport. Resteranno lettera morta? Probabilmente. Speriamo di no. Di certo non sarà così però per quei ragazzini che sette giorni fa hanno seguito convinti le parole del loro allenatore. La burocrazia ancora non li può toccare. Almeno finché con loro avranno qualcuno capace di prendere decisioni come quella di sabato scorso.



Difficile, improbabile, interessino il ko a tavolino e il punto di penalizzazione: interesseranno semmai a quei due padri che litigavano in tribuna. Ma loro si, probabilmente, sono irrecuperabili.