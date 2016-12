Bierhoff: "Balotelli rischia di bruciarsi. Deve fare così..." 

18:55 - Oliver Bierhoff, dal 2004, è un alto dirigente della Nazionale tedesca ed è al fianco del cittì Loew. Campione d’Europa con la Germania nel 1996, per tre stagioni dal 1998 al 2001 è stato centravanti del Milan, vincendo lo scudetto nel ’99. Prima di Italia-Germania, a lui i microfoni e visto il suo passato vincente in rossonero, inevitabile scivolare su Mario Balotelli.

“L’aspetto sportivo, il valore di Balotelli calciatore non si discute: un anno fa all’Europeo ha messo in castigo la Germania. Oltre il gioco del calcio, però, c’è anche il comportamento dentro e fuori dal campo. E qui occorre capire quali siano le linee guida della società di appartenenza, della squadra di appartenenza.

“Da quello che si vede e si racconta, se continua così Balotelli va incontro a difficoltà che deve saper superare, altrimenti rischia di perdersi, di smarrire il suo talento. Un calciatore va anche valutato per come si comporta in campo, oltre all’aspetto tecnico. Dipende dalle linee guida. Io sarei molto intransigente”.

Bierhoff torna anche sull'eterna sfida di domani sera: "Italia-Germania può essere il derby del calcio europeo, per l'importanza che le due nazioni hanno nella storia di questo sport".

Infine, l'ex punta rossonera, non ha evitato di punzecchiare il nostro calcio: " Fa piacere che la Germania sia presa ad esempio per la rinascita del calcio. Spesso la crisi serve a cambiare e da noi federazione e lega hanno investito bene su i giovani. Poi servono soldi per rinnovare gli stadi, gli italiani con cui parlo sembrano aver perso la voglia di andare allo stadio perchè è costoso ma, sopratutto, non è sicuro".