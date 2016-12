Berlusconi: "Siamo molto tristi per la classifica del Milan" 

17:40 - "Anche Incocciati, che è stato nostro giocatore, sarà molto triste per la posizione in classifica del Milan". Lo ha detto Silvio Berlusconi rivolgendosi ai centocinquanta ragazzi della Comunità terapeutica di Trivigliano, nel Frusinate, durante una telefonata per gli auguri di Natale. Erano presenti tra gli altri, il fondatore della struttura padre Matteo Tagliaferri, e il commissario europeo all'Industria Antonio Tajani e l'ex attaccante del Milan. "Spero che il presidente – ha commentato Incocciati - prenda subito in mano la situazione e faccia cambiare rotta alla squadra".