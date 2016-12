Berlusconi a Balotelli: "Stai più in area, farai più gol"

21:42 - Silvio Berlusconi è atterrato, con il suo elicottero, a Milanello alle 14:12. Il presidente rossonero, che ha portato con sè il cane Dudù, è stato accolto dall'ad Adriano Galliani e ha pranzato con Allegri e i giocatori. Poi ha parlato coi giocatori, con Allegri e lo sfaff tecnico e si è intrattenuto con Balotelli. Alle 16:40 ha lasciato il ritiro. All'incontro con i giocatori non era presente Barbara Berlusconi.



Nella visita di Silvio Berlusconi c'è la curiosità di Dudù che ha fatto così il suo esordio a Milanello. Il barboncino bianco del presidente rossonero e della fidanzata Francesca Pascale potrà così correre per i campi verdi del centro sportivo di Carnago. E chissà che non possa diventare un portafortuna per la squadra di Allegri...

Domani Berlusconi non sarà in tribuna a San Siro per il big match contro i giallorossi perché, dopo il classico pranzo del lunedì con i figli, volerà a Roma.

L'incontro con la squadra si è svolto nella club house di Milanello e si è protratto fino alle 15,40, Poi il presidente si è intrattenuto con Allegri e lo staff tecnico e ha parlato, singolarmente, con alcuni giocatori. Fra i quali Balotelli.

Il dialogo con Supermario è stato così. "Mario, vuoi vincere?". "Certo presidente". "E per vincere che cosa serve fare?". "Bisogna segnare i gol, uno in più dell'avversario". "E tu per fare gol dove devi giocare?". "Nell'area di rigore avversaria". "Ecco, hai capito Mario. Gioca di più in area di rigore e segnerai ancora più gol".

Poi il presidente ha parlato della Champions League: "Dispiace che sia rimasta una sola squadra italiana nella competizione. Il Milan cercherà di fare il massimo e di arrivare fino in fondo".