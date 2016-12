Benitez risponde a Ferguson: "Parlano i successi del Liverpool" 

13:21 - Rafa Benitez replica alle critiche di Sir Alex Ferguson. "Rispondendo ai commenti fatti su di me o su Steven Gerrard gli facciamo solo pubblicità. Lascio rispondere i successi ottenuti con il Liverpool" ha dichiarato all'Independent il tecnico del Napoli. Sir Alex nella sua autobiografia non aveva usato parole tenere nei confronti del collega, definito "uno sciocco che ha vinto per fortuna", affermando anche che faceva giocare Gerrard fuori ruolo.

"Tutto quello che posso dire è che facevamo il meglio possibile per il Liverpool: reagivamo, facevamo un buon lavoro, davamo del filo da torcere a tutti. E' stato un periodo importante per il club e quindi posso lasciare che i successi raggiunti con il Liverpool rispondano per noi" ha spiegato Benitez.