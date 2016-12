Benitez: "Napoli più forte senza Cavani" 

14:27 - Rafa Benitez non ha nessun rimpianto. Edinson Cavani fa parte del passato del Napoli. Il tecnico spagnolo, in esclusiva a Il Mattino, ricorda: "Mi sembrava volesse andare via. Dissi ad Aurelio che se fosse andato via avremmo dovuto essere sicuri di fare investimenti per migliorare la rosa e così è stato". Alle porte c'è la sfida con la Roma: "Sarà una bella sfida tra due squadre al top. Ma il campionato è ancora molto lungo".

Benitez in vista della sfida con la Roma spera di recuperare Higuain, Albiol e Zuniga: "Sono fiducioso per qualcuno, ma non per tutti. Bisogna vedere le condizioni di ognuno".

"De Sanctis? Abbiamo Rafael e dobbiamo prepararlo per il futuro. Quando Morgan è andato via c'è stata l'opportunità Reina e non potevamo non afferrarla. Mercato in entrata? Io non ne parlo - precisa Benitez -. Il mio lavoro da oggi a gennaio è lavorare con questa squadra e far crescere tutti. Mascherano non ho bisogno di seguirlo perché lo conosco benissimo. Sono contento per i giocatori che abbiamo in rosa, ma questo non vuol dire che non lavoriamo per il mercato".

Il tecnico spagnolo ha un ottimo rapporto con De Laurentiis: "A Londra, nella prima riunione, mi colpì l'energia di De Laurentiis, mentre Bigon e Chiavelli erano tranquilli. Questa differenza mi sembra positiva. Io al presidente gli dico sempre quello che penso è lui mi accontenta al 50 o all'80%. Lo stesso accade al contrario".