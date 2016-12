Benitez e la parabola dell'asino: "Così vi spiego perché ragiono con la mia testa..."

16:35 - Quale modulo per il Napoli? Ecco il tormentone degli ultimi tempi, Benitez convinto del suo 4-2-3-1, la critica sempre pronta a suggerire, chiedere, sollecitare un cambio visti i risultati nelle ultime uscite. E allora, puntuale, ecco la fatidica domanda che arriva anche nella conferenza pre-Arsenal: nulla di inatteso, non fosse per la risposta dell'allenatore spagnolo. "Un papà che cammina con suo figlio ed un asino - ha risposto infatti Benitez - si trova di fronte un giornalista che dice 'guarda questi due che camminano, uno potrebbe andare sopra l'asino così fatica meno'. Il papà sale allora sopra l'asino ed ecco che arriva un secondo giornalista che li vede e dice 'guarda, il papà sale sull'asino ed il bambino è a piedi'. Allora il papà scende, fa salire il bimbo ma arriva un terzo giornalista che dice 'guarda, lui a piedi ed il bambino giovane è sull'asino'. Per questo cambiano ancora e arriva un altro giornalista che a sua volta dice 'guarda, in due su un asino, povero asino'. Per questo noi ragioniamo con la nostra testa perchè abbiamo fiducia in noi stessi". Tradotto, grazie mille ma io sono l'allenatore e io decido cosa fare.