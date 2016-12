Bendtner, ex Juventus: arrestato per atti vandalici

17:34 - Nicklas Bendtner è tornato a far parlare (male) di sé in Inghilterra. L'attaccante danese, con un passato da meteora alla Juventus e un presente dello stesso tipo all'Arsenal, è stato infatti arrestato nella notte tra il 24 e il 25 novembre perché sospettato di aver commesso atti vandalici nel condominio in cui vive. Bendtner ha ammesso di aver rotto a calci la porta della palestra condominiale, ma è subito stato rilasciato dalla polizia.

Il danese ha chiarito l'accaduto su Instagram: "Dopo la vittoria col Southampton, sono uscito con la mia famiglia ed alcuni amici per mangiare. Tornato a casa, sono andato in piscina e passando per la palestra non sono riuscito ad aprire l'armadietto che conteneva gli asciugamani. Per questo l'ho forzato danneggiandolo. Chiedo scusa ai miei vicini di casa, ripagherò per il danno che ho causato. Tutto è stato chiarito"