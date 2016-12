Beckham trova casa: mega villa da 60 milioni

16:24 - Becks is back. Appese le scarpette al chiodo dopo la lunga esperienza a Los Angeles e la breve parentesi a Parigi, David Beckham è pronto a far rientro in pianta stabile in Inghilterra. E, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l'ex calciatore avrebbe già individuato una splendida abitazione da regalare a sé e alla propria famiglia: una villa da 60 milioni di euro nei pressi di Kensington Palace, proprio dove vivono gli amici William e Kate.

La proprietà consta di 5 piani, con tanto di area benessere, sala massaggi, piscina, cinema e 5 sale da bagno. Una mega villa che sicuramente aiuterà lo Spice Boy a non sentire la mancanza di Los Angeles, e, proprio come si conviene da quelle parti, l'abitazione sarà dotata anche della cosiddetta panic room, ovvero una stanza insonorizzata dove rifugiarsi in situazioni d'emergenza. Infine, immancabile il campetto da calcio in erba sintetica sistemato sul retro della casa.