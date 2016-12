Beckham a Miami: sarà il proprietario di una nuova franchigia in MLS

13:40 - David Beckham ha scelto Miami, sarà infatti la calda città della Florida a ospitare il nuovo "expansion team" dello Spice Boy. L'inglese acquisterà i diritti per fondare la nuova franchigia pagando 15 milioni di sterline, così come previsto nel contratto originale firmato dall'ex Milan nel 2007 al momento del arrivo in Major League con i Galaxy. Becks starebbe già cercando nuovi investitori da coinvolgere nel progetto.

Nonostante manchi ancora il via libera della Lega americana, il progetto è di far partire la nuova squadra entro tre anni, restituendo così alla Florida una franchigia calcistica dopo l'abbandono nel 2001 dei Miami Fusion e dei Tampa Bay Mutiny.

La Major League vede attualmente coinvolte 19 squadre divise tra Est e Ovest ma il progetto è di arrivare a 24 club entro il 2020. La prossima entrata sarà quella dei New York City FC, nel 2015 costati la bellezza di 100 milioni di dollari.