Bayern, Ribery snobba il Bernabeu: "Le maschere per CR7? Io non ho bisogno di questo"

13:28 - Il Bernabeu si mobilita per Cristiano Ronaldo? Ribery non se ne cura: la corsa al Pallone d'Oro per il francese non può certo dipendere da queste cose, dalle 45.000 maschere raffiguranti il portoghese apparse ieri sera sugli spalti durante la partita del Real. "Per Cristiano può essere positivo ma io non ho bisogno che i tifosi del Bayern facciano queste cose" ha detto. "Ogni partita sento il loro affetto, mi sanno sempre dare una carica pazzesca".