Bayern Monaco: lite Guardiola-Robben per un rigore

13:08 - Tira brutta aria al Bayern Monaco tra Guardiola e Robben, dopo il rifiuto di quest'ultimo di calciare un rigore nel match di Champions League vinto per 5-0 contro il Viktoria Plzen. A nulla sono servite le urla di Pep dalla panchina all'indirizzo dell'olandese, che non ha voluto proprio saperne di andare sul dischetto. Per Robben non è esclusa una sanzione da parte della società, anche se a fine partita lo stesso tecnico ha minimizzato l'accaduto.

L'episodio 'incriminato' è accaduto al 25' del primo tempo, quando l'arbitro ha concesso la massima punizione dopo un fallo subito proprio da Robben. Ribery, che poi ha tirato il penalty al posto ddel compagno di squadra, ha giustificato il collega dicendo che è solo un po' nervoso. Sabato scorso l'olandese si era molto irritato per la decisione di Guardiola di far tirare un rigore a Thomas Muller durante la gara di Bundesliga fra Bayern e Mainz 05 finita 4-1 per i bavaresi.