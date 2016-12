Bayern: la Bild svela le tattiche, Guardiola cerca la spia

13:44 - Guardiola contro i suoi giocatori. Lo spagnolo si sarebbe infuriato con i suoi dopo aver letto sulla Bild di sabato le anticipazioni sulla formazione che avrebbe affrontanto il Borussia Dortmund nel big match della Bundesliga. Informazioni dettagliate che sarebbero potute uscire solo grazie a una talpa interna. "Chiunque sia farebbe meglio a finire questo gioco, altrimenti cadrà qualche testa", ha detto l'ex Barça.

Ha poi continuato: "Non fa differenza chi sia, non giocherà mai più con me". D'altronde si sa, Guardiola è un tipo riservatissimo, e già ai tempi blaugrana impiegava degli investigatori privati per tenere d'occhio alcuni calciatori, tra i quali Piquè, Ronaldinho ed Eto'o, per fare in modo che non uscisse neanche uno spiffero d'aria dagli spogliatoi del Camp Nou.

Ad ogni modo anche il Bayern ha preso posizione contro la talpa, e lo ha fatto tramite Karl Heinz Rummenigge, presidente della giunta direttiva. ''Non chiameremo certo la Nsa americana per scoprire chi sia questa spia ma dobbiamo metterlo in allerta: la smetta di far uscire queste informazioni, o passera' brutti momenti non solo con Guardiola ma anche col club''.