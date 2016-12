Bayern, Hoeness sarà processato per evasione

12:24 - Guai seri in vista per Uli Hoeness. Il presidente del Bayern Monaco, infatti, sarà processato per evasione fiscale, come ha deciso il tribunale di Monaco di Baviera. Il processo avrà inizio il 10 marzo. La Corte di Monaco ha fissato quattro udienze: nella prima fase del processo saranno ascoltati quattro testimoni. Il 61enne Hoeness è accusato di avere occultato 20 milioni di euro al Fisco tedesco, trasferendoli in un conto in Svizzera.

Lo scorso mese di maggio Hoeness si è scusato e ha offerto le sue dimissioni dalla carica di presidente del Bayern Monaco, respinte dal CdA del club bavarese.