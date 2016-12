Bayern, fatturato record: e Hoeness si commuove

12:30 - Momento di commozione per Uli Hoeness. Il presidente del Bayern Monaco è scoppiato in lacrime nel corso dell'assemblea annuale coi soci: una riunione che ha ratificato il miglior fatturato nella storia del club bavarese, ben 362 milioni di euro. I presenti hanno espresso il proprio sostegno al presidente del Bayern con applausi e cori, e il numero 1 del club campione d'Europa non è riuscito a trattenersi, scoppiando in un pianto a dirotto.

Del resto l'ultimo anno per Hoeness non è stato per nulla semplice: le vittorie del Bayern sono sotto gli occhi di tutti, ma dal punto di vista personale il presidente del club bavarese ha dovuto difendersi da una pesante accusa di evasione fiscale. Secondo la procura di Monaco Hoeness avrebbe infatti versato 10 milioni di euro di guadagni personali su un conto svizzero, poco prima che il Bundesrat (la camera delle regioni tedesca) bloccasse l'accordo fiscale con la nazione elvetica voluto dalla cancelliera Merkel. Ora l'abbraccio ideale dei soci del Bayern, e Hoeness si è commosso.