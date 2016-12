Batistuta non si nasconde: "Io dirigente della Fiorentina? Mi piacerebbe"

20:02 - Gabriel Omar Batistuta, da poco inserito nella "Hall of Fame" del campionato italiano inserito nella categoria "Calciatori stranieri", non esclude il ritorno nella società che lo ha lanciato nel grande calcio: "Futuro da dirigente nella Fiorentina? Mi piacerebbe farlo, credo che questa prospettiva possa interessare anche la società viola". Poi una battuta sui suoi infortuni: "Vorrei avere lo stesso medico di Totti e Zanetti, o lo stesso prete".

Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Inter, Fiorentina e Roma, ha parlato in conferenza stampa da Firenze dall'Hotel Croce di Malta, trattando vari argomenti, tra cui una possibile somiglianza tra Montella e Capello: "Non so se abbia preso qualcosa di Capello: il mister era attivo fuori dal campo, il suo forte era quello, soprattutto, sapeva mantenere la concentrazione dei giocatori e gestire gruppi con tanti galli oltre ad esser bravo tatticamente. Non ho mai condiviso un ritiro con Vincenzo, non so come tratti i giocatori, non posso paragonarli".



L'ex bomber dell'argentina poi, non ha risparmiato una frecciatina al suo connazionale Tevez: "Un grande acquisto. E' un bravo ragazzo, un vincente. La Juventus ci ha guadagnato tanto con lui. La sua esultanza con la mitraglia? Da una parte è bello che i giocatori della Juve abbiano esultato con quel gesto, perché vuol dire che hanno visto quando la facevo io, però potevano farla da qualche altra parte invece che a Firenze. Comunque la Fiorentina ha vinto quella partita e la mia mitraglia, sparava davvero...".



Infine, Batigol ha rassicurato i tifosi viola sul suo stato di salute: "Sto bene, sto benissimo, posso fare gli scongiuri? Mi fanno male le caviglie, ma non ho nessuna malattia. Sono state voci, solo quello: io sono in Argentina rilassato. 'Dicono che'... Che me ne frega? Tanti mi vogliono bene, si sono preoccupati, ma sto bene, tranquilli".



E domani sera, da non perdere la puntata a lui dedicata di "The Legend" in onda alle 21 su Premium Calcio: tutto il meglio del grande Batigol.