Barcellona, stalking su Neymar

16:14 - Costretto a cambiare numero di telefono ogni due settimane per evitare molestie notturne. E' il prezzo che Neymar deve pagare alla fama da quando è sbarcato a Barcellona: "Lo so che i tifosi mi vogliono bene ma chiedo che rispettino la mia vita privata. Alcuni recuperano sistematicamente il mio cellulare, quello dei miei cari e della mia fidanzata e passano la notte a chiamarmi o mandare messaggi. Per questo devo continuamente cambiare numero".