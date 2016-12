Barcellona, Rosell denunciato per "appropriazione indebita" nell'affare Neymar

16:40 - Sandro Rosell è stato denunciato da uno dei suoi oppositori nel club, Jordi Cases, per "appropriazione indebita" attraverso la distrazione di 40 milioni di euro nell'ambito dell'operazione per l'acquisto del brasiliano Neymar. Nella denuncia presentata presso l'Alta corte, i legali sostengono che il presidente del Barcellona ha tenuto per sé il denaro, o ha consentito che lo facessero altri, o che ha partecipato alla divisione del denaro.

"Di certo - si legge nella denuncia - l'acquisto del fuoriclasse brasiliano fu concluso ufficialmente per 57,1 milioni di euro, dei quali 17,1 per il cartellino del calciatore." Teoricamente, 9,3 erano per Santos, e il restante per le società DIS e Teisa, che detenevano rispettivamente il 40 e il 5 per cento dei diritti sportivi. Ai 57,1 milioni andrebbero aggiunti altri 7 a fondi perduto per il Santos, per diritti preferenziali sul giocatore, e altri 9 derivanti da due partite amichevoli. Il nocciolo della questione sono i 40 milioni pagati come commissione alla società N&N, Neymar e Neymar, controllata dal padre del giocatore.





Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, vicepresidente del Barcellona, hanno sempre rifiutato di fornire ai soci i particolari sull'operazione

complessiva, sostenendo che se lo avessero fatto avrebbero violato una delle clausole segrete dell'accordo.