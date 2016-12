Barcellona, Puyol potrebbe lasciare a fine stagione

14:29 - Il guerriero non ce la fa. Carles Puyol potrebbe lasciare il Barcellona dopo quasi vent'anni in maglia blaugrana. I troppi infortuni che nell'ultimo anno lo hanno perseguitato, specialmente quello al ginocchio destro, avrebbero convinto il capitano catalano a lasciare la Catalunya e forse, addirittura, il calcio. Il difensore è uno dei giocatori più vincenti nella storia del club con le 3 Champions League e i 6 campionati conquistati dal '99 ad oggi.

Per uno che fa dell'esplosività atletica e della forza i suoi punti forti non essere fisicamente al 100% lo rende un giocatore "quasi normale". Puyol è stato sempre chiaro con se stesso e con i compagni: non ha intenzione di trascinarsi, o sta bene, gioca e fa la differenza, o si ritira, e per un difensore che si appresta a festeggiare i 36 anni nel prossimo aprile, recuperare da un problema al ginocchio come il suo, e tornare ai livelli a cui era abituato è difficile, se non impossibile.

Il vice capitano della Roja si sta portando dietro un infortunio risalente a un anno e mezzo fa che lo ha costretto a saltare gli Europei del 2012 e a tornare sotto i ferri più e più volte. Pur non essendo ancora al massimo, quest'anno ha stretto i denti ed è sceso in campo quando Martino lo ha chiesto, ma le sole 5 presenze complessive tra Liga, Champions e Copa del Rey non possono di certo accontentarlo.