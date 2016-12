Barcellona, Pinto fuori di testa su Twitter

18:38 - Che fosse un personaggio piuttosto estroverso lo si era capito da tempo. Ma le foto che appaiono sul profilo Twitter di José Manuel Pinto fanno davvero sorridere. Il portiere di riserva del Barcellona ha regalato ai suoi follower alcune foto singolari: una sorta di 'Trova le differenze' tra il suo ritratto con i capelli raccolti in treccine e tre immagini a chioma sciolta.

In realtà si tratta di immagini che vogliono promuovere un progetto benefico portato avanti da lui stesso. Pinto, nome d'arte Wahin, è infatti famoso in Spagna per la sua attività di produttore musicale, e stavolta si è inventato un'iniziativa che su Twitter si riconosce con l'ashtag #VeAporTusSuenos: da un anno il portiere si fa inviare idee per un nuovo stile musicale dai suoi follower. Il vincitore potrà cantare con lui in un singolo, e il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza.