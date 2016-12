Barcellona, Neymar sempre più protagonista anche nella Liga

18:29 - Una tripletta in Champions nel 6-1 rifilato al Celtic, una doppietta al Villarreal. Questa, appena trascorsa, è stata una settimana fantastica per Neymar. Alcuni giornali spagnoli cominciano a osannarlo come Marca.com che gli ha dedicato alcuni articoli intitolati "La semana fantastica de Neymar " e "El lider es Neymar". I due gol rifilati al Villarreal sono stati molto importanti per il Barça che si porta al momento solitario in testa alla classifica.

Sono al momento sei le reti segnate nella Liga in quattordici partite. All'inizio stagione non riusciva a esprimere tutto il buon calcio che faceva vedere in Brasile. Gradualmente Neymar ha trovato l'affinità prima con tutti i compagni e poi, soprattutto, con Messi.

Una volta che la Pulce si è infortunato, il più delle volte Neymar è riuscito a far dimenticare il giocatore argentino.

Sia ben chiaro, il leader della squadra rimane sempre Messi, anche se quello che sta facendo vedere il brasiliano, nelle ultime giornate, certo non può passare inosservato.

Ora il Barcellona ha due leader che non sono per nulla in conflitto, ma un valore aggiunto per il Tata Martino.