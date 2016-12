Barcellona, Messi: "Triste e arrabbiato ma non preoccupato. Sovrappeso? Non è vero"

19:12 - La tristezza di Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona, che dovrà star fermo fino a gennaio per una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, ha parlato al quotidiano argentino Olé del suo momento no: "Sono triste perché non mi aspettavo l'infortunio. Arrabbiato anche: in questo momento è un infortunio dopo l'altro ma sinceramente non sono preoccupato. Sovrappeso? Macché, la gente parla senza sapere le cose".

Messi riflette poi sulle tante voci diffusesi in Spagna e Argentina riguardo i suoi infortuni: c'è chi parla di una Pulce presentatasi in ritiro sovrappeso, chi parla di errori nella preparazione. Leo non ci sta e attacca: "La gente parla senza sapere le cose. Sono falsità, si stanno inventando un sacco di cose. La mia dieta è sempre la stessa e ho iniziato la stagione in perfetto peso forma. Non bisogna andare oltre".