Barcellona, Messi pronto al rientro: forse in campo il 5 gennaio

16:54 - Lionel Messi morde il freno. La Pulce ha infatti bruciato i tempi di recupero ed è praticamente pronto a rientrare. Secondo quanto riferito dallo staff del Barcellona, l'argentino ha lavorato molto bene negli ultimi giorni, mostrando una condizione fisica migliore rispetto alle aspettative. Il suo rientro era previsto per l'11 gennaio, ma i blaugrana stanno pensando di fargli giocare già qualche minuto il 5 gennaio contro l'Elche.

La Pulce sta completando la preparazione nella sua Rosario, sotto un insolito sole cocente che ha portato la colonnina di mercurio stabilmente intorno ai 40 gradi. Un imprevisto che non ha certo fermato Messi, che continua a lavorare duro sotto lo sguardo attento del preparatore Elvio Paolorosso per poter rientrare al 100% per la supersfida della Liga contro l'Atletico Madrid. L'appuntamento è fissato per l'11 gennaio, ma Messi potrebbe togliere già un po' di ruggine il 5 gennaio con l'Elche.

"CHIEDO UN 2014 SENZA INFORTUNI"

''Al 2014 chiedo un anno senza infortuni''. L'auspicio è di Lionel Messi, pienamente recuperato dal punto di vista clinico dopo l'ultimo dei vari problemi fisici che hanno caratterizzato il secondo semestre del suo 2013. "Il mio obiettivo è di stare bene fisicamente - spiega Messi - . Mercoledì 1 gennaio volerò a Barcellona e giovedì sarò lì per ricominciare ad allenarmi con i miei compagni". "Ora devo recuperare il ritmo di gioco - dice ancora la Pulce - . Mi manca solo il lavoro con il gruppo, e qui non posso farlo. Appena torno, vedremo quando sarò pronto per tornare a giocare".