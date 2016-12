Barcellona, Messi prolunga fino al 2018

14:50 - Lionel Messi giura amore al Barcellona fino al 2018. E' in arrivo un altro regalo per i tifosi del club catalano che, dopo il rinnovo di Andres Iniesta, potranno festeggiare anche il prolungamento di contratto della Pulce. L'accordo è scaturito durante un incontro tra i dirigenti spagnoli e gli avvocati dell'argentino, avvenuto dopo il brutto botta e risposta tra Faus, vicepresidente del club, e l'attaccante originario di Rosario.

E' proprio vero, a Natale si è tutti più buoni. Così Sandro Rosell ha deciso di accontentare il suo gioiello e di concedergli un ulteriore adeguamento di contratto oltre al prolungamento fino al 2018. Come riporta il quotidiano spagnolo As, il presidente del Barcellona ha voluto placare le polemiche scoppiate ilp mese scorso che hanno visto protagonisti Faus, vicepresidente del club, e il campione argentino. Il primo, ha dichiarato: "Non c'è bisogno di un ulteriore adeguamento, Messi guadagna già tanto", e non si è fatta certo attendere la risposta piccata del secondo: "Faus non capisce niente di calcio".



Un primo incontro tra la dirigenza blaugrana e gli avvocati del numero dieci argentino ci è già stata, non è da escludere che al prossimo incontro ci potrà già essere la firma che lo legherà per altri quattro anni al club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo. Le prime indiscrezioni parlano di una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 250 milioni atta a blindare definitivamente il giocatore.