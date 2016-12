Barcellona, Messi: "Non ho mai chiesto l'aumento di stipendio in questa stagione"

17:32 - Accusa di riciclaggio di denaro sporco e una presunta richiesta di aumento stipendio sembrano coinvolgere Leonel Messi in un vortice di polemiche. La Pulce non vede di buon occhio il vicepresidente economico del Barça Javier Faus, che non era disposto a rivedere il contratto di Messi ogni sei mesi. "E' una persona che non sa niente di calcio, e vuole gestire il Barça come se fosse un'impresa, cosa che non è" - ha detto il tre volte Pallone d'Oro.

Sempre su Faus, il fuoriclasse argentino si è pronunciato così: "Il Barcellona è la migliore squadra del mondo, e deve essere rappresentata dai migliori dirigenti. E' falso il fatto che io abbia richiesto di rivedere il mio contratto. Nè io nè al mio entourage abbiamo chiesto di rivedere il mio contratto, e lui lo sa moto bene".

Messi ha voluto dire la sua anche a riguardo della notizia, uscita in settimana, relativa alle partite di beneficenza per la sua fondazione ed un presunto legame con una rete di riciclaggio di denaro sporco (era coinvolto il papà): Sono profondamente dispiaciuto per quello che si è detto, non solo per me, ma anche per le persone che amo come mio padre e per i miei amici. Quello che facciamo in queste partite, è beneficenza al 100%. Ho completa fiducia in mio padre. Io mi dedico a giocare a calcio e lui tutela i miei interessi fuori dal campo ed a selezionare i migliori professionisti. Sono profondamente legato a mio padre ed alla mia famiglia, dal punto di vista sia personale che professionale. Per me sarà sempre mio padre il presidente della fondazione".