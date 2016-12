Barcellona, Messi festeggia i 10 anni in blaugrana

14:55 - 16 novembre 2003-16 novembre 2013. Sono già passati 10 anni dall'esordio di Leo Messi con la maglia del Barcellona. Quel giorno è entrato nella storia del calcio perchè ha rappresentato l'inizio della carriera di uno dei più grandi giocatori di sempre. In una sola decade la pulce argentina ha infatti vinto la bellezza di quattro palloni d'oro oltre a svariati campionati spagnoli e Champions (21 titoli in tutto). Il debutto di Messi era avvenuto in amichevole contro il Porto di Mou, che sarebbe poi stato un rivale di molteplici sfide.

La stampa spagnola, e in particolare il Mundo Deportivo, ha celebrato questo primo importante anniversario ripercorrendo le tappe che hanno portato Messi ad essere il calciatore più forte del pianeta. Il quotidiano parla di "decennio prodigioso", dalla prima in campionato alla finale di Champions a Roma contro il Manchester United, dall'eredità di Ronaldinho allo splendido rapporto con Pep Guardiola, suo mentore. 10 anni che sembrano una vita. La vita del migliore.