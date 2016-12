Barcellona, Martino: "Milan in crisi? Anche noi"

10:41 - Gerardo Martino si appresta ad accogliere il Milan al Camp Nou e, nella conferenza della vigilia, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. "Rossoneri in crisi? Voi dite che lo siamo anche noi - la risposta ironica e stizzita al tempo stesso del Tata -, parlate di crisi di gioco del Barcellona e quindi partiremo alla pari. E comunque sospetto sempre dei grandi club in difficoltà: il Milan ha storia e grandi giocatori, bisogna rispettarlo".

Martino si sofferma poi sul periodo complicato di Lionel Messi, a secco dalla gara di andata a San Siro: "Si parla tanto di lui, non siete abituati a non vederlo segnare per 4 partite consecutive: ma noi siamo tranquilli. Magari non è al cento per cento, ma si sta allenando bene".



Questa la lettura della gara del Camp Nou: "Vincere è di vitale importanza per qualificarsi - ha spiegato il Tata -. Domani dovremo giocare come sappiamo, muovendoci bene e non permettendo al Milan di chiudersi troppo in difesa come all'andata. Ma ricordo anche il match dell'anno scorso: fu una gioia per gli occhi vedere cosa fu in grado di fare il Barcellona in quella gara".Sulla gara ha parlato anche Alves che definisce il Milan "quasi uno di famiglia. Oramai ci scontriamo spessissimo. Credo che sarà una partita molto dura come sempre, perché i rossoneri rimangono pur sempre una grande squadra. Ci daranno filo da torcere come hanno fatto all'andata. Ma noi siamo preparati per tutte le grandi sfide. Se i nostri avversari ci attaccassero maggiormente avremmo più spazi, ma questo non accade. Però noi abbiamo uno stile e vogliamo mantenerlo. Lo stesso Milan punta molto sulle ripartenze, lascia pochi spazi. Per questo credo che domani non sarà semplice".