Barbara Berlusconi: "Cambiare la gestione-Milan". Non solo Allegri 

08:56 - Il presidente del Milan Silvio Berlusconi ha avuto un colloquio con la figlia Barbara che, come risulta all'Ansa, ha chiesto al padre un deciso cambio di rotta nella gestione della società, notando che nelle ultime due campagne acquisti il Milan non ha speso poco ma male. E' questa la notizia che apre il mondo rossonero a un momento di profonda riflessione: e non solo tecnica. In gioco ci sono i ruoli fondamentali, come quello Adriano Galliani.

Cercando di fare il punto della situazione del Milan dopo la sconfitta con la Fiorentina, al centro del ragionamento di Silvio Berlusconi e della figlia Barbara sono finiti i motivi per cui la squadra rossonera si trova addirittura a 16 punti di distanza dalla zona Champions e a 3 da quella retrocessione. I motivi sarebbero stati individuati nella mancata programmazione, nell'assenza, a differenza di altre squadre italiane, di una moderna rete di osservatori che vada a caccia dei migliori talenti prima che diventino top player, e in una campagna acquisti e cessioni estiva sbagliata e che non ha tenuto conto delle indicazioni della proprietà.



Secondo quanto appreso dall'Ansa, questo è stato il punto centrale della discussione: come mai, è la domanda che si pone la famiglia Berlusconi, altre squadre italiane, come Fiorentina e Roma ad esempio, che non spendono più del Milan, dimostrano invece in campo un gioco migliore e una squadra più competitiva? Nelle ultime due campagne acquisti, è la convinzione della proprietà,

In settimana sarebbero in programma altre riunioni per analizzare nel dettaglio i problemi e per tentare di rilanciare il Milan nonostante questo disastroso inizio di stagione. Indiscrezioni trapelate a Milanello in queste ore, poi, raccontano di contatti avuti dalla famiglia Berlusconi con Paolo Maldini, ovviamente per un ruolo dirigenziale.

Cambiare la gestione non significa solo e soltanto inseguire l'idea di far saltare poltrone. Quello che la proprietà chiede è un cambio di filosofia, una maggiore oculatezza nelle scelte di mercato: come per esempio l'investimento di 11-12 milioni per Alessandro Matri, comunque oneroso al di là del rendimento -fin qui negativo- dell'attaccante ex juventino.

LA SMENTITA UFFICIALE DI BARBARA BERLUSCONI

''Non ho mai chiesto il cambiamento dell'ad Adriano Galliani'': lo ha chiarito Barbara Berlusconi spiegando che ''nei numerosi colloqui telefonici con mio padre dopo la sconfitta con la Fiorentina ho chiesto semplicemente un cambio di filosofia aziendale per il Milan''.