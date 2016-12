Balotelli, ultimo giorno di vacanza con Fanny 

23:30 - Il Milan non lo vorrebbe più? E Mario Balotelli come reagisce? Con un sorriso e circondandosi dell'affetto dei suoi amici più cari e di Fanny. Ultimo giorno di vacanze per Balotelli che ha scelto il Trentino e una località non mondana per rilassarsi prima di ricominciare ad assaporare l'erba di Milanello e riprendere in mano il suo Milan. La squadra che ama, la squadra che lo porterà ai prossimi Mondiali in Brasile, la stessa squadra che smentito di voler cedere il campione.

Ma Mario ha le spalle larghe e la sua vacanza è scivolata via prima da solo con Fanny, poi con l'inseparabile Antony e i pochi amici fidati. Lui sa che il Milan può contare su di lui e viceversa. Il rapporto con Adriano Galliani è sempre più solido e in primis l'amministratore delegato del Milan non rinuncerebbe mai al suo Marietto. Anche in montagna Balo sa come stupire. Nella foto appare con una tuta verde speranza che gli copre il volto anti paparazzi. Un'immagine che ricorda molto quella di Beppe Grillo all'indomani della conquista politica del Movimento a Cinque Stelle. Segno che Balo studia da leader anche nel look.