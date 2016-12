Balotelli, si decide. Ecco le mosse anti-Barcellona

12:59 - Verifiche per Mario Balotelli: più no che sì, come si sapeva. L'impiego di SuperMario contro il Barcellona tende al non si può, e comunque ancora qualche ora per il verdetto finale. Il Milan prepara la sfida-super al Barcellona con le certezze degli infortunati e l'impianto di una squadra in emergenza, ma che non abbassa la guardia e le ambizioni. Dal portiere alla zona-gol ecco le scelte che Allegri sta per compiere.

In porta, ko Abbiati, tocca ad Amelia, con Coppola in panchina. L'ottimo Gabriel non è iscritto alla lista-Uefa. La difesa segnala l'impiego di Mexes con Zapata (o Silvestre), mentre Abate e Constant sulla fasce sembrano una coppia di esterni ritrovata, nel senso sul livello che ci si attende. A centrocampo, De Jong e Montolivo sono gli emblemi della voglia rossonera di emergere e non mollare, qualità e quantità ed esperienza di alto livello. Con Muntari sul quale si è avvertito qualche brivido nel match con l'ìUdinese, ma l'alarmne è rientrato.

Birsa, più di Kakà, dietro le punte. Questo Birsa che è la vera, bella novità del Milan: due gol decisivi per due vittorie contro Samp e Udinese, e quel senso positivo che sa trasmettere, in zona gol e come trequartista. Dietro i due attaccanti che saranno Ronìbinho e Matri, sempre che Allegri non osti per una soluzione meno offensiva, allargando la base del controcampo con un quarto uomo da mettere alle spalle di Birsa.

Questo è il quadro, verso una sfida difficile, non impossibile. Il Milan non è quello che sei mesi fa aveva batuto 2-0 il Barcellona a San Siro. Ma nemmeno il Barcellona è quello di allora: qualche dubbio e qualche vuoto ce li hanno anche loro, di questi tempi.