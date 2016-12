Balotelli meglio di Ibra nella Top Ten dei calciatori più odiati al mondo 

16:56 - Luis Suarez al primo posto, Balotelli al nono e Ibrahimovic al decimo, lì a chiudere la top ten dei calciatori più "odiati" al mondo. Questo almeno secondo l'inchiesta condotta dalla rivista digitale statunitense Bleacher Report su un campione qualificato di appassionati calciofili statunitensi e non solo. A completare la lista pure John Terry, al secondo posto, e poi via via Joey Barton, El Hadji Diouf, Ashley Cole, Emre, Pepe, quello del Real Madrid, e Busquets.

LA CLASSIFICA DEI PIU' "ODIATI"

Ecco i cattivi del calcio mondiale secondo Bleacher Report:



1) Luis Suarez (Liverpool)

2) John Terry (Chelsea)

3) Joey Barton (Qpr))

4) El Hadji Diouf (Leeds)

5) Ashley Cole (Chelsea)

6) Emre (Fenerbahce)

7) Pepe (Real Madrid)

8) Busquets (BArcellona)

9) Balotelli (Milan)

10) Ibrahimovic (Psg)