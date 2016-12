Balotelli, incidente d'auto a Brescia

00:19 - Non è un momento fortunato in casa Milan. Mario Balotelli, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente d'auto a Brescia mentre si recava dalla famiglia. Attorno alle 16.30, l'attaccante, da solo a bordo della sua Audi, ha tamponato un'auto condotta da un concittadino bresciano che aveva frenato bruscamente. I due, dopo una rapida constatazione amichevole, sono ripartiti senza conseguenze. Balotelli aveva lasciato Milanello attorno alle 14.15.



A conferma della lievità dell'incidente, la Polizia Stradale di Brescia ci ha spiegato di non avere notizia del fatto. Non sono risultate nemmeno chiamate al 118 per il soccorso di eventuali feriti. Niente nemmeno in codice verde: Balotelli è insomma uscito illeso dallo scontro. Una buona notizia per i tifosi rossoneri il giorno dopo la terribile doccia fredda di Parma.