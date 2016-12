Balotelli: "Basta parlare, lasciatemi vivere"

16:48 - Mario Balotelli non ci sta più, è stanco di essere al centro dell'attenzione mediatica, calcistica e non. Alla vigilia del ritorno in campo con il Milan dopo la squalifica nel match contro l'Udinese, e dopo il gol che è valso il 2-2 della Nazionale al San Paolo contro l'Armenia, Mario ha scritto sul proprio profilo Twitter: "Ma la smettete di parlare e parlare e parlare vivere e lascia vivere! Vivete e lasciatemi vivere e vedrete le differenze!".

Ma la smettete di parlare e parlare e parlare vivere e lascia vivere! Vivete e lasciatemi vivere e vedrete le differenze!

— Mario Balotelli (@FinallyMario) October 16, 2013