Balotelli, 62 giorni senza gol (in campionato) 

Mario Balotelli: questo è il problema. Un po' della Nazionale, è risaputo; molto del Milan, e lo sanno tutti. Il problema Supermario e tutte le attenzioni dovute a un fenomeno del calcio e del gol che da un paio di mesi ha smarrito la sua dote prevalente: il gol, appunto. Succede anche ai migliori attaccanti del mondo, e nei limiti previsti è accaduto anche a Lionel Messi in questo autunno. Ma siccome a noi interessano le sorti azzurre, del Milan e, appunto, del miglior calciatore italiano (o fra i tre-quattro migliori, se volete) eccoci a ragionare sulla "crisi" di Balotelli.

Le cifre di campionato sono le più evidenti: dalla sciagurata notte di Milan-Napoli 1-2, il gol della speranza rossonera di Mario e poi la crisi di rabbia a fine gara, che gli è costata 3 giornate di squalifica, per Balotelli è calato il buio in zona gol, e in zona serie A. Il digiuno è datato 22 settembre e quando si giocherà Milan-Genoa, sabato, saranno trascorsi 62 giorni. Senza gol in campionato. E decifrare il momento-no del Milan con le assenze per squalifica e le assenze dalla porta avversaria di Balo, significa comprendere -in parte- il momentaccio del Milan. Che dopo la gara perduta col Napoli ha giocato 8 partite, con 9 punti a corredo. La rincorsa rossonera può ragionevolmente ripartire dal pieno recupero di Balotelli: fisicamente sta bene, e lui deve aver compreso che la giostra del gol ha un andamento antiorario: lo si è visto che a Londra, contro la Nigeria. Passerà? Passerà.

In Champions League, a Balotelli in questi 62 giorni di astinenza (di campionato) va accreditato un gol molto discusso -su rigore- e molto decisivo per le sorti rossonere in Europa. Quello dell’1-1 segnato ad Amsterdam contro l’Ajax, al momento di chiudere la partita, evitando al Milan una sconfitta che avrebbe concluso anzitempo la corsa della squadra in Champions. Tanto per capire –ma non ce n’era bisogno- quanto la tranquillità del Milan dipenda dal suo giocatore migliore.

Sul tema-Nazionale, che ha chiuso la stagione con quattro pareggi in quattro partite, qui occorre capire com’è il bicchiere, se mezzo pieno (la tesi comune, e a Prandelli piace così) o viceversa, e abbiamo qualche dubbio sulla qualità complessiva della Nazionale, ma il meglio bisognerà esprimerlo a giugno-luglio in Brasile, non adesso. Quanto a Balotelli, le cifre del suo periodo-no: la Nazionale ha giocato 4 gare, Mario ha segnato un gol contro l’Armenia (il gol del 2-2 conclusivo). Tra malanni e presenze, ha dato quel che poteva: ma un po’ tutti abbiamo capito che senza la qualità del rossonero, anche la Nazionale mostra cedimenti e lacune. Perlomeno nel sentirsi tra le più forti del mondo.