Bale rotto? Il Real ha l'assicurazione

14:26 - I problemi fisici di Gareth Bale sono sulla bocca di tutti: quest'estate, al momento delle firme, anche il Real Madrid ha preferito tutelarsi. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano iberico El Confidencial, le Merengues avrebbero sottoscritto una polizza da 91 milioni di euro in caso di ritiro dall'attività agonistica prima che scada il faraonico contratto del gallese con la società spagnola (30 giugno 2019). L'assicurazione vale sia per infortunio sul campo che per incidenti domestici: pratica abituale in casa Real, ma le cifre fanno comunque effetto.

Quella di Cristiano Ronaldo, ad esempio, vale 96 milioni di euro, la stessa cifra che i Blancos versarono nelle casse del Manchester United per il cartellino. Attualmente il Real pagherebbe 4.5 milioni di euro all'anno per le polizze dei propri giocatori, e l'assicurazione è valida sino alla scadenza del contratto di ciascuno.