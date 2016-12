Ashley Cole, festa di Natale col nemico

17:24 - Infuria la polemica a Londra per l'ultima trovata di Ashley Cole. L'esuberante terzino del Chelsea si è presentato al party di Natale dell'Arsenal, scatenando le ire dei tifosi dei Blues. Del resto la squadra di Mourinho non ha organizzato una festa per celebrare il Natale, così Cole ha pensato bene di passare una serata coi rivali. Il tutto solo 24 ore dopo la clamorosa eliminazione dei Blues dalla Capital One Cup.

I fatti: martedì sera il Chelsea subisce la pesante sconfitta 2-1 sul campo del Sunderland di Giaccherini, Borini e Dossena e va fuori dalla Coppa di Lega inglese tra le polemiche.

La sera successiva Ashley Cole, pare insieme ai compagni di squadra Ryan Bertrand e Andre Schurrle, si presenta al Libertine, dove è in programma la festa di Natale dell'Arsenal, la cui stagione procede invece a gonfie vele. Sembra che prima tutti i giocatori del Chelsea abbiano cenato in un ristorante vicino, ma solo Cole, Bertand e Schurrle abbiano poi deciso di recarsi in discoteca.

Le foto testimoniano la presenza di Cole e di tante ragazze: conoscendo il suo curriculum da sciupafemmine, sarà stato senza dubbio quello ad attirarlo.