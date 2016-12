Arsenal, Wenger: "Il San Paolo non ci spaventa"

10:40 - "Higuain? E' un giocatore molto pericoloso, va controllato. Più lontano lo teniamo dall'area, meglio sarà". Arsene Wenger alla vigilia del match con il Napoli si concentra sul bomber argentino, a lungo cercato dall'Arsenal la scorsa estate e che tenterà di guidare il Napoli nell'impresa di battere largamente i 'Gunners' per passare agli ottavi di Champions League. Il francese spiega: "Non temiamo il San Paolo e siamo qui per vincere".

E ancora: "Sulla trattativa con Higuain - dice Wenger - si sono dette tante inesattezze, comunque alla fine lui è al Napoli ed è in buone mani con un allenatore come Benitez. Io sono contento con il mercato estivo che mi ha portato Ozil e in attacco ho Giroud che è un ottimo attaccante". Nonostante il primo posto nel girone, Wenger annuncia che il suo Arsenal non verrà a difendersi. "Noi dobbiamo fare la nostra partita - spiega - tenere palla, cercare il controllo del gioco, è l'unico modo in cui possiamo impostarla perché vogliamo vincere. Solo così saremo certi della qualificazione e magari di chiudere il girone al primo posto".

Il tecnico francese non è spaventato dall'atmosfera che troverà sera al San Paolo dove, comunque, non è annunciato il tutto esaurito: "Sappiamo come gestire la concentrazione anche con stadi pieni e caldi. Abbiamo esperienza europea e siamo abituati a questo tipo di atmosfere che abbiamo trovato in match come quello contro il Fenerbahce o a Dortmund", sottolinea il tecnico dell'Arsenal che domani sara' seguito a Napoli da circa 800 tifosi.

In campo l'Arsenal cercherà la certezza della qualificazione, che a quota 12 punti ancora non ha. "E' un girone difficile e questo equilibrio si spiega con il fatto che il Marsiglia sia ancora a zero punti", dice Wenger che domani sera sarà senza Sagna e Podolski e ha un dubbio di formazione legato alla presenza o meno di Ramsey che potrebbe giocare al posto di Cazorla da ala sinistra. La certezza, invece, il tecnico la ostenta quando si parla del mercato di gennaio e del possibile passaggio di Vermaelen al Napoli. "Ha un lungo contratto con noi - taglia corto - e resterà".