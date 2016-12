Arrestato Campbell insieme ad altri 5 per alcune partite truccate in Inghilterra

16:47 - D.J. Campbell è stato arrestato domenica nell'ambito dell'inchiesta sulle partite truccate in Inghilterra. Insieme a lui altri 5 arresti. Gli inquirenti hanno deciso per il fermo dopo che l'ex-Portsmouth, Sam Sodje, aveva rivelato ad un giornalista infiltrato di essere in grado di combinare partite, convincendo determinati giornalisti a farsi ammonire o, espellere in cambio di denaro.

Ritiratosi nel 2012 Dudley Junior Campbell, 32 anni, può vantare un passato in Premier League, con le maglie di Birmingham City, Blackpool e Qpr. Proprio l'ultima sua squadra, il Blackburn, è stata a confermare l'arresto del suo tesserato. Sodje avrebbe ammesso di aver incassato altre 30 mila sterline per un’ammonizione combinata in una gara di Championship. Gli investigatori stanno indagando ora su un giocatore dell’Oldham, Cristian Montano, per un giallo mancato in una gara contro il Wolwerhampton ad ottobre. Al calciatore era stato promesso del denaro.