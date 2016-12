Argentina, scende in campo il Deportivo Papa Francisco 

18:04 - Il San Lorenzo è e resterà sempre la sua fede calcistica. Ma un posticino nel suo cuore, c'è da esserne certi, lo troverà pure quella piccola squadra di semi-periferia che porta il suo nome: il Deportivo Papa Francisco. Storia di oggi, storia raccontata sulle pagine di Olè, quotidiano sportivo argentino: la foto di papa Bergoglio che riceve dalle mani di Tevez la maglia numero 10 della Juve è solo un piccolo richiamo, a campeggiare è invece l'idea di quei dieci ragazzi di San Francisco Solano, Quilmes, che al Pontefice hanno deciso di intitolare il loro sogno.

Un'idea nata la scorsa estate, quando il Papa si trovava poco lontano, in Brasile, incitando la gioventù sudamericana a darsi da fare, agire, divertirsi, rendersi protagonista. Da lì, allora, i primi incontri tra amici e poi la decisione: fondare il Deportivo Papa Francisco. Calcio e in prospettiva pallamano e volley. Passione e impegno. Club adesso riconosciuto dalla Federazione argentina e pronto a debuttare nelle serie minori.



Certo, qualche dettaglio, non piccolo, manca ancora. Ma da qui a marzo, quando per la prima volta il Deportivo scenderà in campo con la maglia bianco-gialla, i colori non a caso del Vaticano, tutto sarà a posto.



"Intanto dobbiamo completare la rosa - ha raccontato Jorge Ramirez, presidente del club - finora infatti siamo solo in dieci. Poi dobbiamo travare un campo dove giocare: ci alleniamo alle spalle di una chiesa ma ancora non abbiamo un vero e proprio impianto dove disputare le partite di campionato".



Insomma, ci vuole ancora un po' di pazienza. "Ma teniamo duro e ce la faremo. A dicembre faremo dei provini, intanto abbiamo con noi Horacio Acosta, uno che ha giocato nel Boca di Tabarez! Abbiamo fatto arrivare una missiva al Papa per raccontargli della nostra iniziativa, speriamo l'abbia letta: per lui abbiamo scelto che come seconda maglia ne indosseremo una molto simile a quella del San Lorenzo".



Squadra che un giorno questi nuovi Papa-boys sperano di incontrare in campionato: "E perché no? Puntiamo al massimo, ovviamente".