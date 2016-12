Argentina, porta in campo un cane: ammonito prima della partita

19:08 - Un cartellino giallo davvero particolare. E' quello che ha ricevuto il capitano del San Lorenzo, Pablo Alvarado, per aver fatto entrare in campo un cagnolino prima della sfida contro il Boca Juniors. Il club era infatti in cerca di una mascotte e l'amico a quattro zampe sembrava l'ideale. Il fischietto non ha evidentemente gradito l'iniziativa e ha ammonito il giocatore. Il 27enne ha comunque avuto modo di gioire più tardi, perchè la sua squadra, per la quale fa il tifo Papa Francesco, si è imposta per 1-0 sugli avversari.