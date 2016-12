Argentina, Passarella rischia l'arresto

17:29 - Terremoto nel mondo del calcio argentino. All'alba di domenica il procuratore Josè Maria Campagnoli ha emesso decine di provvedimenti e mandati d'arresto uno dei quali indirizzato a Daniel Passarella, presidente del River Plate fino a pochi giorni fa. Tutto a causa di una presunta truffa, nata circa un anno e mezzo fa, basata sulla duplicazione senza permesso di biglietti e abbonamenti. Coinvolti molti nomi prestigiosi dei millionarios, tra cui Turnes.

Ma andiamo alle origini di questa storia. Il tutto nasce poco più di un anno fa, a giugno per l'esattezza, quando un tifoso denuncia di essere stato picchiato dopo non essersi potuto sedere su un posto a lui riservato. Gli inquirenti in poco tempo scoperchiano il sistema fatto da biglietti e abbonamenti duplicati e poi gestiti dalle barrabravas, la frangia estrema del sito. Il procuratore Campagnoli scopre però come sia tutto più grande di quel che si pensa e, dopo un anno di indagini e intercettazioni, si viene a sapere come di quel sistema abbia fatto parte anche Daniel Passarella, ex presidente del club di Baires.

Secondo il quotidiano argentino Olè, gli inquirenti sarebbero in possesso di intercettazioni che dimosterebbero come il vecchio numero uno abbia utilizzato i fondi del club a suo favore, favorendo addirittura la duplicazioni di circa 1300 biglietti per un SuperClasico contro il Boca per un giro totale di mezzo milione di dollari.

Dopo aver depositato un fascicolo di quasi pagine gli inquirenti hanno emesso un ordine d'arresto per Passarella e tutti gli altri coinvolti.