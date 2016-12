Argentina: Nelson Vivas picchia un tifoso 

18:51 - I tifosi dell'Inter se lo ricorderanno bene. Per i suoi errori in difesa tra il 2001 e il 2003 con la maglia nerazzurra. Ora Nelson Vivas allena il Quilmes e fa parlare di sè per un brutto episodio. Il tecnico, al termine della partita pareggiata 1-1 contro l'Atleticode Rafaela, ha picchiato un tifoso della squadra avversaria. Il supporter aveva accusato Vivas di aver rubato la partita con il pareggio al 70'. L'argentino, a causa dell'accaduto, probabilmente verrà allontanato dal club di Primera Division.