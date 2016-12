Argentina, 300° gol in carriera per Trezeguet 

23:03 - David Trezeguet ha raggiunto quello che potrebbe essere l'ultimo traguardo importante della sua carriera: i 300 gol. L'ex attaccante juventino è andato a segno con una doppietta nel campionato argentino, con la maglia dei Newell's Old Boys di Rosario, nella partita pareggiata 2-2 sul campo del Colon, a Santa Fe'. Il primo gol è arrivato al 28' con un gran tiro dai 25 metri, il secondo a 7' dalla fine, dall'interno dell'area.

"Per me è un giorno speciale, perché ho segnato il 300° gol della mia carriera", ha ammesso Trezegol, all'uscita di campo, dopo il pareggio raggiunto proprio grazie alla sua doppietta. Trezeguet, che oggi ha 36 anni, in carriera ha vinto il Mondiale nel 1998 e l'Europeo 2000 con la maglia della Francia. La sua squadra resta in vetta alla classifica del torneo d'apertura, con 28 punti, a +3 sull'Arsenal che, nell'altro anticipo della 14.a giornata, è stato fermato in casa (1-1) dall'All Boys.