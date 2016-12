Arbitri: Tagliavento per Napoli-Inter, Rocchi dirigerà Milan-Roma

13:52 - Mauro Bergonzi di Genova è l'arbitro chiamato a dirigere Juventus-Sassuolo, incontro della sedicesima giornata di andata del campionato di Serie A in programma domenica 15 dicembre alle 18.30. Napoli-Inter, in programma domenica sera alle 20.45 al San Paolo, sarà diretta da Paolo Tagliavento di Terni nonostante l'erroraccio in Champions. Il posticipo di lunedì sera invece tra Milan e Roma è stato invece affidato a Gianluca Rocchi di Firenze.

Le altre designazioni:

Catania-Verona a Damato

Chievo-Sampdoria a Rizzoli

Fiorentina-Bologna a Russo

Genoa-Atalanta a Banti

Lazio-Livorno a Peruzzo

Parma-Cagliari a Tommasi

Udinese-Torino a Irrati