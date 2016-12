Arbitri Serie A: Mazzoleni per Milan-Fiorentina

15:49 - L'Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata di campionato. Il match più delicato, quello di San Siro tra Milan e Fiorentina, è stato affidata al sig. Mazzoleni, con Rizzoli e Ciampi come arbitri addizionali. Celi dirigerà Parma-Juventus mentre, sempre sabato, Napoli-Catania è andata a Irrati. Per Udinese-Inter designato Massa, Banti per la capolista Roma impegnata in casa del Torino.

Bologna-Chievo (lunedi' 4/11, alle 20,45): Bergonzi di Genova (Nicoletti-Grilli/Tonolini/add1: Candussio/add2: F. Borriello)

Lazio-Genoa: Tommasi di Bassano del Grappa (Stallone-Giachero/Tasso/add1: Guida/add2: Baracani)

Livorno-Atalanta (alle 12,30): Russo di Nola (Valeriani-Vivenzi/De Luca/add1: Cervellera/add2: Aureliano)

Milan-Fiorentina (sabato, alle 20,45): Mazzoleni di Bergamo (Bianchi-Padovan/Di Fiore/add1: Rizzoli/add2: Ciampi)

Napoli-Catania (sabato, alle 20,45): Irrati di Pistoia (Ghiandai-Iori/Crispo/add1: Valeri/add2: Nasca)

Parma-Juventus (sabato, alle 18): Celi di Bari (Galloni-Passeri/Costanzo/add1: Doveri/add2: Giacomelli)

Sampdoria-Sassuolo: Tagliavento di Terni (La Rocca-Iannello/Meli/add1: Ostinelli/add2: Gavillucci)

Torino-Roma (alle 20,45): Banti di Livorno (Marzaloni-Paganessi/Musolino/add1: Damato/add2: Pinzani)

Udinese-Inter: Massa di Imperia (Posado-Marrazzo/Manganelli/add1: Orsato/add2: Peruzzo)

Verona-Cagliari: Gervasoni di Mantova (De Pinto-Schenone/Preti/add1: De Marco/add2: Manganiello)