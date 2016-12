Arbitri, Inter-Milan a Mazzoleni 

13:06 - Sarà Paolo Mazzoleni l'arbitro del derby Inter-Milan, posticipo e match clou della 17.a giornata di Serie A, in programma domenica sera a San Siro. La Juventus capolista verrà diretta in casa dell'Atalanta da Celi, mentre per Roma-Catania è stato designato Gervasoni. Il Napoli di Benitez invece giocherà a Cagliari arbitrato da Valeri mentre la delicata sfida del Bentegodi tra Verona e Lazio sarà arbitrata da Calvarese.

Il quadro completo delle designazioni:

Atalanta-Juventus Celi

Bologna-Genoa Massa

Cagliari-Napoli Valeri

Verona-Lazio Calvarese

Inter-Milan Mazzoleni

Livorno-Udinese Doveri

Roma-Catania Gervasoni

Sampdoria-Parma Di Bello

Sassuolo-Fiorentina Guida

Torino-Chievo De Marco