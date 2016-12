Andriy Shevchenko: "Allenare il Milan sarebbe l'ideale"

16:25 - La panchina del Milan di Massimiliano Allegri è sempre più traballante e, dopo le presunte candidature di Inzaghi, Seedorf, Gattuso e Van Basten, tocca ad Andriy Shevchenko dare la sua disponibilità. "Adesso è un momento di transizione, sto terminando gli studi per il patentino di allenatore e mi preparo per il futuro - ha dichiarato l'ucraino -. Allenare il Milan o la nazionale ucraina per me, sarebbe l'ideale". Shevchenko, al momento, non ha ancora le carte in regola per diventare il nuovo allenatore rossonero, ma sicuramente ha le idee chiarissime su quali strade indirizzare la sua carriera. A suo sfavore depone senz'altro l'inesperienza, cosa che invece non manca ad altri candidati illustri come Van Basten, mentre incontrerebbe l'appoggio del presidente Silvio Berlusconi da sempre grande estimatore dell'ex attaccante ucraino, oltre che quello dei tifosi. La candidatura di Sheva quindi, se non nel breve periodo, potrà tornare d'attualità nel corso dei prossimi anni insieme a quella delle numerose altre bandiere rossonere desiderose di sedersi sulla panchina del Milan.