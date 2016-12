Anche la Curva Scirea sta con il Milan

11:25 - Anche la Curva della Juve si schiera apertamente a favore dei tifosi del Milan contro le chiusure di curve e stadi per i cori di "discriminazione territoriale". I "Fighters - Curva Sud Scirea", definiscono infatti i cori "un meccanismo per discriminare il popolo ultras" e invitano "tutte le tifoserie a unirsi alla nostra protesta esponendo striscioni e cantando i sopracitati cori in tutti gli stadi venerdi 18, sabato 19 e domenica 20".

Ecco il comunicato del tifo organizzato bianconero: Il gruppo tradizione – antichi valori – Fighters - Curva Sud Scirea

opponendosi ai provvedimenti intrapresi dalla procura federale riguardo i “cori espressivi di discriminazione territoriale” inferti alla società Milan e relativa tifoseria, ritenendo siano soltanto un altro inutile ed incostituzionale meccanismo per discriminare soltanto il nostro popolo ultras, condannando la libera espressione di pensiero invita tutta la tifoseria juventina, in occasione della trasferta a firenze del 20 ottobre a cantare insieme a noi i “famigerati” cori di discriminazione territoriale e a tutte le tifoserie di unirsi alla nostra protesta esponendo striscioni e cantando i sopracitati cori in tutti gli stadi venerdi 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre 2013.

Non rendiamoci ostaggi di chi è il primo razzista e discriminatore!!!! tutti uniti ce la possiamo fare!!!!!!!

Il direttivo tradizione – antichi valori - Fighters